Tula Rodríguez a Korina Rivadeneira: "Cuando halagué a Mario Hart él no te pertenecía"

Tula Rodríguez se defendió después que Korina Rivadeneira la puso en su sitio e hizo una contundente aclaración.

Tula Rodríguez se defendió y le respondió con todo a Korina Rivadeneira después que la modelo la enfrentó por dedicar un baile a Mario Hart. La conductora no permitió que la venezolana le diga que todo era un "descaro".

Mario Hart confesó que siente celos de los besos entre Korina Rivadeneira y Juan Ignacio Di Marco

"A ver, stop, stop, a mí no me van a venir a hacer una escena… no te vayas, oye tú, señora, ven para acá, ¿qué pasa? ¿me tienes miedo? Hijita, acá no estás grabando Princesas ni nada", le aclaró Tula Rodríguez a la esposa de Mario Hart.

"Y te lo voy a decir en tu cara pelada, cuando yo halagué a tu esposo, cuando vi esa foto sexy, perdóname, pero él estaba soltero y no te pertenecía", afirmó la conductora de En boca de todos, quien recibió una respuesta contundente de Korina Rivadeneira. "A ver Tula, yo creo que tienes memoria a corto plazo, porque lo acabas de halagar en mi cara y casado", le recordó.

