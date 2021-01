Korina Rivadeneira puso en su sitio a Tula Rodríguez por dedicar baile a Mario Hart

"Me parece mucho descaro lo que estás haciendo, pensé que era parte del programa, la verdad no me parece", dijo Korina Rivadeneira.

¡Sabes que es casado! Korina Rivadeneira "enfureció" en vivo y puso en su sitio a Tula Rodríguez por dedicarle un baile a Mario Hart. La conductora halagó los atributos del piloto y recordó que cuando lo conoció le vio un "no sé qué".

Mario Hart confesó que siente celos de los besos entre Korina Rivadeneira y Juan Ignacio Di Marco

Tula Rodríguez pidió el apoyo de Brunella Horna para hacer el "efecto papi", un baile que esta vez fue para Mario Hart. La modelo venezolana no lo soportó y se levantó de su silla para enfrentar a la conductora de En boca de todos.

"Un momentito, un momentito, o sea primero te pasé que digas que te gustaba, pero ¿que le dediques un baile sexy? O sea ya me parece bastante descaro, honestamente. Tula, me parece muchísimo descaro lo que estás haciendo, yo pensaba que era parte del programa, la verdad no me parece", fue el reclamo de Korina Rivadeneira.

Korina Rivadeneira demostró a Tula Rodríguez que su baile le gusta más a Mario Hart