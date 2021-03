Tula Rodríguez: "Valentina presenta ciertos dolores de cabeza y yo duermo con ella"

Tula expresó que su madre y su hija presentan síntomas de COVID 19.

Tula Rodríguez habló en exclusiva para En boca de todos tras contraer COVID 19. "Siento que la voz la tengo más ronca. Hasta que no supe que era positivo, yo sentía todos los sabores y comía normal. Digamos que ese día me puse mal por la noticia y, mi madre, quien estoy esperando su examen, me preparó un caldo de gallina.

Me descompensé por temor a ellos porque soy cabeza de familia. Me quedé en shock, mi mamá me dijo 'tranquila'."

"Valentina duerme conmigo. Mi papá no siente nada. Por seguridad lo envié con mi perro a otro lado porque no podré tenerlo conmigo. Mi papá está cerca de los 80 años, mi mamá tiene 70. Valentina me dijo 'mamá, creo que me está doliendo la cabeza, mi mamá sintió algo en la garganta. Nosotros somos cuatro en la cabeza. Mi papá duerme bien aislado para cuidar la casa."

"Mi mamá está tranquila. Es súperfuerte. Estoy confiada porque vamos a salir de esta. Valentina presenta ciertos dolores de cabeza y yo duermo con mi hija."

