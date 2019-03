Viña del Mar 2019: ¿Quiénes trabajan en el look y estilo de Susan Ochoa?

Susan Ochoa se llevó el triunfo en la categoría internacional del Festival Viña del Mar 2019 y ganó dos gaviotas de plata como mejor intérprete y mejor canción por el tema "Ya no más". Nicole Akari, asesora de imagen de la cantante, habló sobre el trabajo que realizó con ella.

"Déjenme agradecer a todo el equipo de gente, porque esto no lo hice sola. Al doctor Barnechea, el doctor Huaroto de los dientes, Laura Huarcayo, Víctor Gonzales, Lucy con el instituto Nina Design. Todos me dijeron vamos con ella, todos arriesgaron, y ahí tienen el resultado de una mujer que verdaderamente usó todo", detalló Nicole Akari.

La encargada de diseñar todo el vestuario y styling de Susan Ocho contó que estaba súper emocionada por el triunfo peruano. "Ayer he llorado, me he quedado sin voz. Yo ya sabía que ella iba a ganar, antes que viajara le dije que no le iba a desear éxitos porque sabía que ella iba a traer las gaviotas", afirmó.

¿Cuándo Nicole Akari inició el trabajo con la imagen de Susan Ocho? "Yo estaba en casa trabajando, recibí su llamada y me dijo quiero trabajar contigo, que hagas mi imagen. Desde que la vi, a todos en su casa, no solamente tiene voz, encanto y carisma, ella tiene una energía y un ángel especial que le dije yo me voy a encargar de ti", declaró la asesora de moda.

