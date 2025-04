Nicole Akari estuvo en Mande Quien Mande y criticó el vestido de María Pía Copello en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao. La experta en moda criticó el traje de la conductora. "No me gustó el vestido. Para ti no te gustó. El color no te favorece en nada. El molde del vestido tampoco te favorece, porque tú no eres una mujer de tanta cadera y te hace mucho más recta el vestido", comenzó diciendo.