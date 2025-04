"El vestido me gustó, no me pareció que estaba mal. Aparte, Onelia fue una de las pocas de todas las invitadas de ese matrimonio que se preocupó. Varias a mí me llamaron el viernes, que el matrimonio era el sábado. Yo estaba indignado. En el caso de Onelia, para mí la silueta estaba muy bien marcada para ella. Solo la línea central del escote, yo lo hubiese hecho un poco más cerrado, pero para mí estaba muy correcta", dijo.