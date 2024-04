Nicole Akari criticó look de Melissa Paredes: "Muy repetitivo".

Nicole Akari no tuvo filtros al criticar duramente el look que lució Melissa Paredes en el avant premiere de la película "Chabuca". "Yo creo que Melissa está repitiendo el mismo patrón que ya sabe que ya le queda o sea está acostumbrada a un molde, lo he visto muy repetitivo a ese molde. Meli, estás encasillándote porque en verdad eres una mujer bastante guapa que tiene mil opciones. Igual estaba linda y propia para la alfombra", sentenció.