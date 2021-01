Susan Ochoa cumplió el sueño de comprar su casa propia: "Trabajé y la luché"

Susan Ochoa presenta su casa por primera vez, el hogar con el que siempre soñó en muchos años de esfuerzo.

Con mucho esfuerzo, Susan Ochoa compró su casa propia en San Martín de Porres. La cantante cumplió así uno de sus sueños y abrió las puertas de su hogar por primera vez para las cámaras de En boca de todos.

Susan Ochoa reapareció en televisión por esta noble causa

"Emocionante porque la he luchado. Mi sueño, mi mirada estaba fija en donde realmente quería. Tanto deseo ya con mis tres niños, quería un lugar donde no estemos mudándonos de lado a lado y que el mes se venga tan rápido en pagar casa", detalló Susan Ochoa.

"He trabajado, me he prohibido de muchas cosas, pero por amor a seguir adelante, a verlos a mis hijos felices también, y a realizar mis sueños, mi casita", contó muy orgullosa Susan Ochoa en su visita al programa.

