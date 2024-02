¿Mario Irivarren no vivirá en su lujoso departamento de San Isidro?

Mario Irivarren recibió las felicitaciones de María Pía Copello por la compra de su departamento en San Isidro. La conductora quedó sorprendida cuando el competidor de EEG reveló que no vivirá en el inmueble porque tiene otros planes. "Es verdad, la semana pasada me compré un departamentito como una oportunidad de inversión, en realidad, para poder alquilarlo y para tener un ingreso extra. Sabes que hay que asegurar el futuro, hay que cuidar el dinero y no gastarlo en tonterías", contó.