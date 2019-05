Spheffany Loza: "Yo ya me gané un nombre en Esto es Guerra"

Spheffany Loza habló sobre el posible regreso de Melissa Loza a Esto es Guerra. La modelo declaró que espera a su hermana en el reality y quiere darle la bienvenida para que puedan estar juntas.

"¿Sientes que ya te ganaste tu derecho de piso y que tu hermana no venga en tu lugar?", le preguntó el reportero de En boca de todos. "Pero por supuesto, claro que sí, obviamente, ya me gané un nombre y para adelante no más", respondió Spheffany Loza.

Sobre un futuro duelo con su hermana Melissa Loza, Tepha aclaró que no tendría ningún problema. "Claro que sí, por qué no, yo creo que mi nivel de competencia ha crecido bastante y si es que me ponen a competir con ella sería un orgullo", finalizó la integrante de Esto es Guerra.

