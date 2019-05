¿Melissa Loza volverá a Esto es guerra? Esto reveló la modelo.

Melissa Loza se sentó en el sillón verde de En boca de todos para responder algunas preguntas sobre su posible regreso a Esto es guerra. La bella modelo hizo inesperado anuncio que dejó impactados a todos sus seguidores.

"Me encantaría saludar a todos mis compañeros si no estoy más tarde. Definitivamente no cierro las puertas, pero si me hacen una buena propuesta lo pensaría y tomaría una decisión. Soy guerrera de corazón", reveló la hermana de Spheffany Loza.

