El "Shamuco" reveló que la "Uchulú" lo dejó: "No me dio ninguna explicación"

El "Shamuco" llegó al set de En boca de todos reveló que está distanciado de la Uchulú ya que lo dejó en su pueblo. El mejor amigo de la "Uchulú" confesó que llegó a Lima para intentar recuperar por el amor de su huambrillita.

"Mi huambrilla me ha dejado. Yo estaba cultivando en mi chacrita y no sé de un día para otro me dejó allí. Estaba un poco triste y yo no puedo vivir sin ella así que hace una semana la Cholita (Chabuca) me trajo para reencontrarnos y luchar por su amor. Me dejó y no me dio ninguna explicación. Yo creo que el primer amor no se olvida y por eso estoy acá", comentó Samuel González.

