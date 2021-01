Samahara Lobatón sobre críticas de Melissa Klug: "Mi mamá trabaja"

La influencer indicó que está cansada de escuchar que Melissa Klug vive del dinero de Farfán.

Samahara Lobatón participó en una divertida secuencia en En boca de todos. La joven empresaria respondió una pregunta que hizo uno de los conductores del programa. Samahara indicó que está harta que a su mamá la critiquen por Jefferson Farfán.

Samahara Lobatón mostró su figura a tres meses de la llegada de su hija Xianna

"Mi mamá trabaja. Tiene sus negocios propios. Siempre la veo saliendo adelante. Lo que le pasan (Farfán) es a mi hermanos, pero ella trabaja.", indicó Lobatón. Al respecto, Melissa Klug también habló al respecto.

"Al principio sí, pero ya pasaron seis años desde que me he separado. Creo que he sido constante. Hice retos que jamás he imaginado, he tenido miedo escénico y aún así hice conducción, me metí a un reality de baile y eso calla muchas bocas."

