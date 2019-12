Roberto Martínez confesó que se volvió a enamorar de hermosa mujer.

Vanessa Terkes entrevistó aRoberto Martínez donde el "capitán" confesó que se volvió a enamorar de una hermosa mujer, pero no reveló su identidad ya que afirmó que a ella no le gustan las cámaras de televisión.

"No le gusta la televisión. (La presento) el próximo año si llego. Ya me dio el sí. Ya estamos (como enamorados). Nunca me escondo de nada", comentó el exfutbolista de Universitario de Deportes.

