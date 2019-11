Rebeca Escribens estalló en llanto al ser sorprendida por su pequeña ahijada.

¡Es como su hija! Rebeca Escribens protagonizó un tierno momento en En boca de todos durante la secuencia "Las ventanas de las emociones". La conductora lloró al ver una foto de su ahijada Dalia Rebeca, quien vive en Italia.

La conductora de "América Espectáculos" contó que ama a la pequeña de tres años como si fuera su hija y ya es parte importante de su vida. "Es la hija de mi mejor amiga de colegio, con la que me he criado, no tengo sobrinos, mis hermanos no tienen hijos, ella es mi hermana", detalló Rebeca Escribens.

