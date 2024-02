Rebeca Escribens contó terrible momento tras diagnóstico de cáncer

Rebeca Escribens recordó la vez que rompió en llanto tras ser diagnosticada con cáncer. La conductora contó que no pudo contener las lágrimas cuando el doctor le prohibió volver a exponerse al sol. Y es que la actriz ha revelado en más de una oportunidad que uno de sus pasatiempos favoritos es broncearse bastante. "Pueden llamarme superficial, pero es parte de un duelo que te quiten algo que amabas. Me dijeron que no más sol ni con bloqueador. Cuando me dijeron eso lloré más porque es como si a una bailarina le cortaran los pies", confesó la presentadora.