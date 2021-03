Paula Arias reveló que se aumentó los labios: antes y después de la cantante de Son Tentación

La cantante de salsa aclaró que se puso ácido hialurónico en los labios.

Paula Arias se mostró sorprendida cuando los conductores de En boca de todos le consultaron sobre el cambio en su rostro. La cantante de salsa aclaró que se puso ácido hialurónico con su doctora estética.

"En realidad estoy tranquila. No tengo ningún tipo de problema porque siempre cuento mis cambios y mis arreglitos. Hay muchas mujeres que me sigan mi día a día y saben que mi doctora es la me ha retocado todo", comentó entre risas la cantante de salsa mientras presentaba su nuevo emprendimiento de la venta de jeans.

