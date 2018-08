En el último programa de En boca de todos, Patricio Parodi respondió si asistirá a la despedida de soltera de Sheyla Rojas a pocos meses de casarse con Pedro Moral. El conductor de "Pato al agua" aseguró que no compartiría ese momento con su expareja.

"Con mucho respeto tendría que evaluar mi agenda. Ella ya lo dijo en una oportunidad que no me invitaría al matrimonio. Hay una cordialidad, pero no hay una amistad como para decir ven a mi fiesta", respondió Patricio Parodi.

