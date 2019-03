Paloma Fiuza: Facundo González reaccionó así por confesión de Pancho Rodríguez

Pancho Rodríguez estuvo en un enlace con En boca de todos y aclaró unas recientes declaraciones que dio en Estás en Todas. El último sábado, el retador chileno se confesó en la secuencia "Chocahuarique" y afirmó que estuvo enamorado de Paloma Fiuza hace algunos años.

➤ Mira: Spheffany Loza deslumbró a Pancho Rodríguez con este baile de carnaval

"Por favor, quiero pedir que no lo saquen de contexto, esto fue hace muchísimo tiempo, hoy en día veo a Paloma (Fiuza) y la veo como una compañera con mucho respeto, a la cual le tengo mucho cariño y me cae tremendamente. No hay nada, ni tampoco existiría nada", aseguró Pancho Rodríguez ante la atenta mirada de Facundo González.

Todos los episodios de Estás en todas en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!