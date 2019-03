Pancho Rodríguez dejó contundente mensaje sobre Alejandra Baigorria y Mario Hart.

Pancho Rodríguez habló de su ingreso a Combate y aclaró cuál es la actual relación que tiene con Alejandra Baigorria y Mario Hart. Como se recuerda, el chileno se convirtió en la 'manzana de la discordia' entre la modelo y el piloto, quienes estaban terminando su romance.

"Pero allí hay una historia, la historia como que se dio a entender no es la historia que es, me entiendes, tampoco te voy a contar la historia cómo es porque no tiene sentido. Mario ya hizo su vida, Ale está haciendo su vida, yo estoy haciendo mi vida, estamos todos por caminos distintos", dijo Pancho Rodríguez para Estás en Todas.

"Creo yo que lo único importante es que al día de hoy, si veo a Mario lo abrazo, él me abraza, hay mucho cariño, hay mucho respeto, si veo a Ale la abrazo, hay mucho cariño, hay mucho respeto", finalizó el retador al referirse a Alejandra Baigorria y Mario Hart.

