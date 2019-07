Nicola Porcella sobre Angie Arizaga: "No hay, ni va a haber una amistad"

¡No hay marcha atrás! Nicola Porcella habló en exclusiva para En boca de todos para hablar de todo "Sin filtro".

El conductor de Estás en todas reveló que por el momento disfruta de su soltería tras finalizar su romance con la modelo Romina Lozano y respondió si existe la posibilidad de que haya un acercamiento con Angie Arizaga.

Como se sabe, hace algunos días, Nicola y la integrante de Esto es guerra se encontraron en la reunión por el cumpleaños de un productor y él aclaró su situación.

"No hay nada una amistad, no va a haber una amistad. Simplemente un tema cordial. No tenemos nada de que hablar", sostuvo.

Acerca de la canción que se le escuchó interpretar hace poco y que identificaba su romance con la Negrita, Nicola aseguró que solo se trató de un momento con amigos.

