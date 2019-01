Nicola Porcella intentó abandonar el set tras pregunta sobre Angie Arizaga.

En el reciente programa de En boca de todos, Nicola Porcella intentó abandonar el set en vivo tras escuchar inesperada pregunta sobre Angie Arizaga. El capitán de los Guerreros se mostró incómodo al afirmarse que pidió el video de presentación de la Negrita en el reality.

Mira: María Pía Copello presentó su exclusivo departamento en Miami

"Muchachos, si me han invitado para hablarme de Angie, díganme y me voy porque siempre que vengo siempre me preguntan. Ya no estoy con ella hace ocho meses. La vida continúa, díganme de verdad o me largo", dijo Nicola Porcella.

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!