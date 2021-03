Michelle Soifer sobre videoclip "La Nena": He bajado bastante de peso y tenía que lucirme

Michelle Soifer respondió así a todos los comentarios por el atrevido look que mostró en su nueva canción.

Michelle Soifer presentó orgullosa el videoclip de su canción "La nena" en En boca de todos y contó detalles de su nuevo trabajo musical, donde luce su sensualidad al máximo con atrevidos looks durante todo el video.

"Me he pasado todo un año entrenando, haciendo mis ejercicios y aparte, bueno he bajado bastante de peso, todo el mundo ya sabe, tenía que lucirme pues", dijo Michelle Soifer cuando Ricardo Rondón le preguntó por qué decidió aparecer con ropa más que escotada.

