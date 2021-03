Michelle Soifer a Gian Marco: "Por fin te estoy haciendo caso y me dedicaré a la música"

Michelle Soifer contó que se encontró con Gian Marco y él la animó a retomar su carrera como cantante.

Michelle Soifer se encuentra muy feliz por haber retomado su faceta como cantante y reveló que una de las personas que la impulsó a tomar esa decisión fue Gian Marco, a quien aprovechó para mandarle un mensaje en su visita a En boca de todos.

"Decirle, si estás viendo el programa, que por fin te estoy haciendo caso y me voy a dedicar a la música, porque hace mucho tiempo me encontré con él y él me dijo escúchame, tú tienes que dedicarte a la música, y bueno otras cosas fueron mi prioridades en ese entonces, pero la música es lo que me está permitiendo tener esa conexión con él público, me está dando un nuevo inicio", dijo Michelle Soifer.

