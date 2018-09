Michelle Soifer reapareció e hizo esta revelación.

Michelle Soifer reapareció en una corta entrevista para En boca de todos tras su viaje de ensueño a Punta Cana junto a su novio Kevin Blow. La cantante, sin querer, terminó por confirmar la repentina cercanía entre Macarena Vélez y Diego Chávarri.

Mira: ¿Diego Chávarri está interesado en Macarena Vélez?

"Diego Chávarri le llevó en un par de oportunidades alfajores y a mí no me trajo nada, lo trajo especialmente para Macarena, y nosotros como que mirando la situación que era especial. Se fueron los dos y nosotros nos quedamos en chismes, dije a mí me parece que acá hay algo, vas a ver, y mira, dicho y hecho", reveló Michelle Soifer.

Mira: Diego Chávarri aclaró qué pasó con Austin Palao en discoteca

La exintegrante de Esto es Guerra dijo que si Diego Chávarri está "invirtiendo" en detalles para Macarena Vélez es porque realmente tiene un interés que va más allá de la amistad. "Macarena me ha amenazado que tengo que lanzarle el bouquet porque ella quiere como sea encontrar el amor, quiere casarse, pero se les ve bien", finalizó Michelle Soifer.

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!