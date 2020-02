Michelle Soifer bajó 11 kilos tras operación de manga gástrica.

Michelle Soifer regresó completamente renovada a Esto es Guerra y el cambio se notó a la vista, sobre todo al ver su antes y después, ya que bajó once kilos y su rostro luce más delgado.

► Mira: Michelle Soifer reaccionó así al ver su antes y después

Para obtener este cambio, Michelle Soifer se sometió a una operación de manga gástrica con el doctor Raúl Layme. "Estaba al límite de ser diabética y por eso decidí operarme. Sí es una operación de alto riesgo porque me cortaron el 70% del estómago y tengo grapas, entonces no puedo hacer ejercicios, no puedo competir", contó.

► Mira:Michelle Soifer y sus hermanas bajaron de peso y lucieron nueva figura

La prediabetes es la razón por la cual Michelle Soifer, al igual que sus hermanas Chris y Kimberly Soifer, decidió operarse, sobre todo porque en su familia ya existe casos de diabetes.

Mariella Zanetti: su antes y después tras operación de manga gástrica

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!