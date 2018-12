Melissa Paredes fue elegida Actriz Revelación 2018.

En boca de todos eligió a la actriz revelación 2018 y el premio fue para Melissa Paredes, protagonista de la telenovela Ojitos Hechiceros. La exmodelo compitió en esta categoría con su compañera Cielo Torres y Luciana Blomberg, Sofía en De vuelta al barrio.

"Gracias a Dios primero, estoy muy feliz porque se me abrieron las puertas en la actuación a lo grande. No me voy a cansar de agradecer a Michelle (Alexander), a América Televisión, a todos ustedes y al público que nos acompaña, que me quiere tanto", dijo una emocionada Melissa Paredes.

