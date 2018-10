Melissa Paredes: ¿Rodrigo Cuba está celoso por escenas con Pablo Heredia?

Melissa Paredes se presentó en la secuencia de Facundo González en En boca de todos y habló sobre el ingreso de Pablo Heredia a Ojitos hechiceros. ¿Su esposo Rodrigo Cuba está celoso por las escenas con el actor argentino?

"Mi 'gatito' sí duerme, no está celoso, está tranquilo. Es un regio Pablo (Heredia), pero mi esposo es un hombre muy seguro de sí mismo. Es celoso lo normal, en mi trabajo no es celoso, pero en la vida normal sí, pero con mi chamba no, como tiene que ser", respondió Melissa Paredes.

