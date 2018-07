Melissa Paredes: "Rodrigo Cuba me prohibió los desnudos"

Melissa Paredes se presentó en el set de En boca de todos y le preguntaron qué es lo que Rodrigo Cuba le ha prohibido en su trabajo como actriz. Hacer escenas fuertes, repetir escenas de besos y besar a más de tres por telenovela fueron las opciones.

"Ninguna de las anteriores", respondió la protagonista de Ojitos hechiceros, quien sí reveló que está prohibida de hacer un desnudo. "Eso no, ya no, no va, pero no por él, por la bebé, claro, por eso", explicó Melissa Paredes, quien tiene una hija con el futbolista.

Tula Rodríguez le preguntó qué diría su esposo Rodrigo Cuba si se trata de una escena en el cine. "Me dice que no, al menos que sea muy cuidado, pero mejor no", agregó Melissa Paredes.

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!