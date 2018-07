Melissa Paredes tiene un nuevo reto tras el final de Ojitos hechiceros

La telenovela Ojitos hechiceros llegó a su fin y los actores de la sintonizada producción se reunieron para ver el último capítulo. Melissa Paredes estuvo acompañada de su esposo Rodrigo Cuba y habló de su primer protagónico.

"Ojitos hechiceros me abrió las puertas en la actuación y me deja lo mejor, el mejor recuerdo, para mí ser Estrella fue increíble. No hay que hablar mucho, yo solo me encargué de interpretar a Estrella y punto. Fue maravilloso que enganchara con tantas personas, que tantos se conectaran con la novela, fue increíble", declaró la actriz para En boca de todos.

La posibilidad de una segunda parte de Ojitos hechiceros quedó abierta, mientras tanto Melissa Paredes ha emprendido un nuevo reto, esta vez como actriz principal de la obra teatral "Hadas".

"Feliz porque es algo nuevo, es algo bonito, es algo mágico y me encanta. Yo estoy fascinada con ya transformarme y ser el hada, me muero de ganas porque ya sea agosto y estoy muy contenta", contó una emocionada Melissa Paredes.

