Melissa Klug lloró con tierno mensaje para su abuelita.

¡Ella es mi vida! Melissa Klug se quebró en vivo en En boca de todos cuando fue sorprendida con imágenes de su abuelita Angélica. La empresaria dedicó un conmovedor mensaje a la mujer que la crió y a quien considera su mamá.

➤ Mira:Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia: Melissa Klug les deseó que sean felices

"Es mi madre, ella me crió y me ayudó a criar, me enseñó muchas cosas porque fui mamá muy joven. La amo con todo mi corazón. Ha perdido la vista y siempre está escuchándome, siempre pone los canales y no sabes el amor que me transmite", contó entre lágrimas Melissa Klug.

Melissa Klug a Yahaira Plasencia: "Ni siquiera la han oficializado"

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!