Mayra Goñi pide disculpas públicas a Amy Gutiérrez tras declaraciones sobre Nesty

Mayra Goñi trató de calmar la situación después de todas las críticas que recibió al dar a entender que terminó su amistad con Amy Gutiérrez porque la salsera se interesó en Nesty, su actual pareja..

"La semana pasada Amy y yo conversamos, ella me dijo todo lo que pensaba, yo también, aclaramos la situación, nos pedimos disculpas y dijimos que era la última vez que íbamos a hablar del tema, que se supone ya todo estaba cerrado", contó Mayra Goñi en su cuenta de Instagram.

La actriz de Te volveré a encontrar agregó que se sorprendió al ver a Amy Gutiérrezdeclarando en el programa El Reventonazo, pero no la juzga. "También te pido disculpas públicas Amy si en algún momento he ocasionado algo mal en ti, en ningún momento he querido incentivar a nadie para que te tenga que molestar", aclaró la enamorada de Nesty.

