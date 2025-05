"Me parece que Leslie es una artista muy importante en el género urbano; sin embargo, ella se caracteriza por no tener pelos en la lengua que no necesariamente son correctas o verdades. Al final de cuentas cada quién le da importancia a lo que quiere. Cada una debería concentrarse más en su propia chamba. Leslie no necesita hacer ese tipo de cosas para seguir creciendo. Ojalá que en algún momento pueda cambiar eso", dijo la salsera.