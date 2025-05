Leslie Shaw jura que nunca hizo covers y sale video de su pasado

Leslie Shaw reapareció dispuesta a dar qué hablar por su particular postura contra aquellos artistas que hacen cóvers como es el caso de Yahaira Plasencia. En conferencia de prensa, la rubia arremetió contra la salsera, quien recientemente realizó una gira de medios por Argentina. “¿Quién es ella? No es nadie. Cuando tenga una canción inédita, que sea un éxito, va a tener mi respeto, pero mientras hagan cóvers, ni me saluden”, expresó Leslie.