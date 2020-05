Mamá de Yoshimar Yotún a Tula Rodríguez: "Por favor, no seas hipócrita"

¡Indignada! Mary Flores, mamá de Yoshimar Yotun, le respondió fuerte y claro a Tula Rodríguez al enterarse de que la conductora afirmó que el futbolista solo es "buena gente", pero no guapo.

"Tula, por favor, no seas hipócrita. Porque primero dices que mi hijo es buena gente y ahora porque estoy yo me dices que es guapo. Y me causa indignación que hables de esa manera porque siempre que voy al canal dices que mi hijo es guapo, qué pasa Tula", fue el contundente reclamo de la mamá de Yoshimar Yotún a Tula Rodríguez.

