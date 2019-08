Maju Mantilla y Luigi Carbajal bailaron esta canción del musical "Grease"

¡Encantadora! Maju Mantilla tuvo que enfrentarse a sus compañeros de la conducción de En boca de todos para conservar su puesto, luego de que el Tribunal los pusiera en sentencia y un eliminado al final del programa.

La ex reina de belleza salió a la pista de baile acompañada de Luigi Carbajal al ritmo del musical "You're The One That I Want" de la película Grease. Aunque la presentación no convenció la jurado, Maju fue salvada por la votación del públicó en la web de América Televisión y salió de sentencia.

