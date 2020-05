Maju Mantilla: "Mi esposo no ve Te volveré a encontrar, pero sabe mi trabajo"

Maju Mantilla protagonizó los titulares de algunos medios al declarar que su esposo Gustavo Salcedo no ve sus escenas en la telenovela Te volveré a encontrar. La conductora se reafirmó en lo que contó y explicó por qué su pareja tomó esa decisión

► Mira: Maju Mantilla y su esposo pasan la cuarentena haciendo ejercicios juntos

"No es mentira, eso es lo que yo he dicho, me han preguntado varias veces y, efectivamente, Gustavo no veTe volveré a encontrar, y tampoco veíaVBQ. No veía porque no le gusta ver novelas, pero sabe del papel de Inés, sabe cuál es mi personaje", aclaró Maju Mantilla.

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!

George Slebi: Con Maju Mantilla tuve una química impresionante en Te volveré a encontrar