Luciana Fuster fracasó en su intento como estilista y así quedó su cabello

Luciana Fuster quiso renovar su look y se pintó el cabello, pero todo se salió de control.

Luciana Fuster siempre luce bien arreglada y cuida mucho cada aspecto de su look, pero en su intento de renovarse quiso cambiar el color de su cabello a su estilo, pero todo se salió de control.

La integrante de Esto es Guerra contó que se compró un tinte, comenzó a mirar las instrucciones y el tiempo de esperar para lograr el resultado que quisiera, pero ella solamente quería pintar las puntas de su cabello.

"Por eso puse menos de la cantidad que decía y me empecé a echar, y como pensé que iba a faltar dije voy a mezclar un poquito más y me echo lo que falta. Entonces termino de mezclar y cuando me iba a poner lo demás, veo que tenía el pelo azul con verde, o sea tiré todo y me metí casi de cabeza a la ducha, pero ya era muy tarde", contó Luciana Fuster en sus historias de Instagram.