¿Ignacio Baladán y Luciana Fuster olvidaron sus diferencias y retomaron su amistad?

Ignacio Baladán recibió el apoyo de Ignacio Baladán en Esto es Guerra y reveló cuál es su relación actualmente.

Luciana Fuster sorprendió al mostrarle todo su apoyo a Ignacio Baladán en Esto es Guerra. La modelo votó para que el uruguayo siga en los Combatientes y no lo cambien por Facundo González, como quería el capitán Pancho Rodríguez.

Luciana Fuster mostró así haber dejado sus diferencias a un lado. ¿Será que existe un nuevo acercamiento entre ambos? "Yo odio los cambios de equipo, entonces entiendo que para algunas personas puede ser incómodo también. Mi voto por Ignacio va más porque a mí no me gustan los cambios", afirmó la Combatiente.

El noble gesto no pasó desapercibido para Ignacio Baladán. "Está todo bien, todos somos compañeros, algún día a todos nos toca votar por los que estamos acá y no hay problema. No tengo algo personal con los que votaron por mí ni tampoco por los que votaron", dijo el Guerrero.

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!