¿Luciana Fuster confesó que está enamorada de Patricio Parodi?

"Estoy en un momento de mi vida un poquito complicado, pero sobre lo que me pregunta Jota, sí, estoy bastante feliz. Estoy contenta con lo que estoy viviendo. Y me encantaría decir lo que siento, pero prefiero reservármelo porque si no digo, que me estoy escondiendo y si digo, que yo misma me expongo y expongo mi vida personal, prefiero quedarme así.", contó la modelo.