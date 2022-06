Korina Rivadeneira reemplazó a Tula Rodríguez: "Que se quede en su casa, yo me quedo acá con ustedes"

Korina Rivadeneira sorprendió este lunes 06 de junio al ser presentada como conductora principal de En boca de todos . La modelo reemplazó así a Tula Rodríguez , quien fue "sentenciada" hace unos días en el programa en un audiencia que se realizó en vivo. La conductora no recibirá un día de sueldo por sus "coqueteos" con Mario Hart y, aunque al principio no estuvo de acuerdo, al final aceptó.

"Qué rico estar aquí con ustedes, qué rico inicio de semana, ¿cómo están todos? Yo estoy súper feliz. Me quedo, así que no se preocupen, después de lo que hiciste. Si quiere puedo quedarme toda la semana y que se quede en su casa de vacaciones ", dijo Korina Rivadeneira , quien recibió una respuesta contundente.

Tula Rodríguez se manifestó desde su casa, donde se encontraba trapeando, y envió un mensaje muy claro. "Estoy limpiando, estoy engriendo a mi papito, haciendo cosas más productivas que verte a ti ", declaró molesta en el video. La esposa de Mario Hart no se quedó callada y sorprendió con una advertencia.

"Me parece bien, ya le tocaba ser un poco más productiva, así que se quede en su casa, yo me quedo acá con ustedes", afirmó Korina Rivadeneira, quien fue muy bien recibida por sus nuevos compañeros. "Yo le pedí eso a Dios el fin de semana. Eres el combo completo, oré, le pedí a Dios que estuvieras. Belleza, juventud, versatilidad, experiencia, pero sobre todo se hizo justicia, Tula no vuelvas más", dijo Ricardo Rondón.