Jota Benz sobre Angie Arizaga: "No soy pisado, solo atento y caballero"

Jota Benz explicó por qué lleva la maleta, paga el menú, comprar el tinte, plancha el cabello y masajea los pies de Angie Arizaga.

Jota Benz se presentó hace unos días en En boca de todos y respondió al calificativo de "pisado", después de verlo muchas veces llevar la maleta, pagar el menú, cargar la cartera, comprar el tinte, planchar el cabello y hasta masajear los pies de Angie Arizaga.

"Lo que pasa es que, hoy por hoy, el ser caballero, atento, ya al toque le quieren decir pisado. No se llama ser pisado porque es mutuo, es ser caballero, me nace ser así, o sea no es algo que me tome esfuerzo ni que lo piense, ni que me moleste, nada", afirmó Jota Benz sobre sus muestras de caballerosidad con Angie Arizaga.

