Jota Benz se conmueve con mensaje de agradecimiento a su mamá: "Eres para mí absolutamente todo"

“Cuando ha estado en Canadá siempre nos comunicábamos todos los días y habían días difíciles donde ella sentía que tenernos a nosotros lejos, tener a mis otros dos hermanos allá en Canadá (…) Muchísimas madres yo creo que en algún momento tienen ese sentimiento de que quizás no están haciendo las cosas bien o se llenan de culpabilidad por algo que no está saliendo bien con los hijos y yo a ella siempre le he dicho que no tiene que sentir la culpa de absolutamente nada, se lo he dicho en privado y te lo vuelvo a decir acá mamá, eres para mí absolutamente todo, la libertad que tú me diste para poder hacer lo que quiera, siempre me diste los consejos exactos en el momento exacto, fue transparente conmigo. No sabes lo rico y lo bueno que se siente poder mirarte y contarte un chiste o contarte lo más íntimo o contarte algo super serio. Mi mamá y yo tenemos secretos que absolutamente nadie sabe, ella y yo conservamos cosas que creo que nos vamos a llevar a la tumba. Yo a ella la amo (…) Tú me cuidaste a mi mami, y creo que de hoy en adelante me toca cuidarte a ti”, agregó.