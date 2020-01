Jota Benz le respondió a Paula Arias: "Pensé que eras una persona madura"

Paula Arias y Jota Benz protagonizaron un tenso momento en En boca de todos. El guerrero se presentó en un concurso de imitación, pero no recibió una buena calificación de la cantante, a quien le reclamó su falta de objetividad.

"La verdad no me gustó, solo vi que se acercó a las chicas a coquetear, no bailó, no disfrutó,

estaba todo seco", opinó la salsera al ver a Jota Benz como Luis Miguel. Por ello, le puso cero puntos, provocando la sorpresa de todos.

Tula Rodríguez le dijo que sea objetiva, independientemente de su corazón, y logró que le dé ocho puntos. El integrante de Esto es Guerra se mostró indignado y le respondió a Paula Arias. "Yo en realidad pensé que las personas del jurado eran personas maduras, pero veo que no, veo que se dejan llevar por muchas cosas", afirmó.

"Simplemente siento que una de las jurados no ha sido totalmente justa conmigo no. Sí, lo digo con nombre y apellido, Paula Arias", dijo un incómodo Jota Benz, quien nuevamente recibió la respuesta de la cantante. "Yo ya di mi punto de vista, ya voté y ya te dije, madurita soy, así como te gusta", le aclaró la líder de Son Tentación.

Paula Arias le reclamó a Jota Benz sus coqueteos con Angie Arizaga

