Jota Benz dejó entrever que Angie Arizaga estaría embarazada: "Será toda una vida juntos en familia"

La exintegrante de Esto es guerra se mostró sorprendida al no poder apagar la vela de su torta y el cantante urbano lanzó un sospechoso comentario. " Dicen que cuando no se apaga es porque viene hijos en camino ", comentó el hermano de Gino Assereto dejando a todos los conductores del programa con la boca abierta.

Tula Rodríguez gritó de emoción, mientras Mario Hart acotó que por esa razón la popular "Negrita" está muy sensible. " Felicitaciones, amigos. Los queremos ", expresó el esposo de Korina Rivadeneira y Benz solo atinó a agradecer el mensaje y le dio una romántica dedicatoria a su novia tras cumplir sus 31 años.

En otro momento, el guerrero le agradeció a su pareja por unirlo más a su familia ya que confesó que no era muy cercano a su padre. "Me encanta sacar tu mejor versión. Te amo con todo mi corazón. Recién estamos empezando y esto es solo el inicio de todos los planes que tenemos y que la gente no lo sabe", acotó.