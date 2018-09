Jonathan Rojas: Pedro Loli dijo que no es su amigo y él respondió así.

Jonathan Rojas visitó el set de En boca de todos y respondió a las declaraciones de Pedro Loli, quien afirmó que el cantante de la Gran Orquesta Internacional solo fue su compañero de trabajo, nunca su amigo.

Mira: Pedro Loli negó ser amigo de Jonathan Rojas

"Creo que he sido claro y conciso con este tema. A lo largo de mis quince años de vida artística siempre me he destacado en hablar solo de mí y no de los demás. Entonces ya este tema está cerrado para mí", declaró Jonathan Rojas.

Mira: ¿Qué dijo Pedro Loli sobre nuevo integrante de la Gran Orquesta?

El finalista de El artista del año continuó: "Él (Pedro Loli) tuvo ese comentario y simplemente yo no voy a ceder a eso porque siempre he sido una persona común y corriente, una persona normal, que quiero a todo el mundo, que me hago amigo de todos. No estoy acostumbrado a este tipo de cosas, a estar respondiendo a alguien", finalizó el cantante.

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!