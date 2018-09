El artista del año: Pedro Loli negó ser amigo de Jonathan Rojas

Pedro Loli no ha tenido reparos en confesar que nunca ha sido amigo de Jonathan Rojas, a pesar del lazo que los unió cuando trabajaron juntos en la ‘Gran Orquesta Internacional’.

“Jonathan Rojas y yo fuimos compañeros de trabajo, nunca amigos. Él nunca se acercó a mí por consejos para el programa. A mí no me ha pedido apoyo para los votos ahora que está en sentencia, y si me hubiera llamado yo lo hacía. Sin embargo, John Kelvin con quien trabajé hace años, un día sí me llamó para que le dijera cómo hacía para organizarme con los tiempos. Le dije, además que no sea rajón porque hay que ser perfil bajo, y que nunca se pelee con el jurado”, comentó el granador de la primera temporada de ‘El artista del año’.

Fuera de hablar del ojiverde, Pedro dio la noticia que está a punto de lanzar su primer single como solista.

Esta semana los sentenciados son: Jonatan Rojas (Opción 19) y Julian Zucchi (Opción 23). Puedes salvar a tu favorito votando todos los días a través de la aplicación AméricaTVGO.

