Pedro Loli envió fuerte mensaje a Ethel Pozo: "Maleducado"

Ethel Pozo contó que Pedro Loli le escribió ayer un lamentable mensaje tras el comunicado de Nati Sánchez sobre el fin de su relación con el cantante de cumbia. "Ayer nos ha mandado un mensaje terrible a Janet Barboza y a mí. Horrible, irrepetible, de caballero no tiene nada, pero como cantante muy bien. Maleducado. Esas cosas no me parecen. Malcriado, se me cayó totalmente", expresó la conductora, quien se animó a decirle a todos lo que le dijo el cumbiambero, pero sin el micrófono abierto.

¿Novia de Pedro Loli terminó con él por infidelidad?

Nati Sánchez rompió su silencio para hablar sobre el fin de su relación con Pedro Loli tras especularse que terminaron por una infidelidad. Le preguntaron si le desea lo mejor al cumbiambero y ella lanzó este fulminante mensaje. "Por más cosas malas que las personas hayan podido hacerme, yo jamás voy a ser como ellas. Tengo mis valores y principios bien puestos", sentenció.