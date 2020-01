Jazmín Pinedo lloró en vivo al hablar de su familia

¡Conmovida! Jazmín Pinedo visitó el set de En boca de todos y lloró al hablar de lo que siente por su familia. La exmodelo recordó todo el apoyo que le han dado sus padres y también dedicó unas palabras a su hermana que vive en el extranjero.

► Mira: ¿Jazmín Pinedo condicionó su contrato para que Michelle Soifer no sea "Guerrera"?

"Para mí, hablar de mi familia siempre es sumamente emocionante y siempre me pongo a llorar y es inevitable. Yo a mis papás les debo la vida, yo soy lo que soy gracias a ellos en todos los sentidos y no voy a parar nunca de luchar y eso es porque ellos me han enseñado", dijo Jazmín Pinedo entre lágrimas.

► Mira: Jazmín Pinedo tras recibir carta notarial: Me parece absurdo y mala onda la multa

La conductora de Esto es Guerra también afirmó estar muy feliz por el embarazo de su hermana Xiomara, quien vive en Uruguay hace varios años. "Va a ser niña y se va a llamar Olivia Jazmín y no voy a ser su madrina por un tema bien familiar, pero yo soy como su segunda mamá", detalló.

Jazmín Pinedo hará contrademanda a su excanal por exponer contrato privado

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!