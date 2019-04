Ivana Yturbe se rectificó: "Sí vi a Mario Irivarren en mi cumpleaños"

Ivana Yturbe declaró que no estuvo con Mario Irivarren en su cumpleaños, pero al final tuvo que aceptar que vio a su expareja en esa fecha especial, aunque sea en la carretera. El retador fue a su encuentro en la Panamericana Sur para auxiliarla.

"Debo confesar que yo estaba en medio de la carretera y obviamente una se asusta, no sabe qué hacer. Obviamente me ayudó, que no está mal, es lo que dije hace un rato, o sea el momento en que él necesite ayuda yo voy a estar ahí y él momento que yo necesite también, es mutua la ayuda", declaró Ivana Yturbe para En boca de todos.

